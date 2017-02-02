На восстановление Митридатской лестницы в Керчи обещают выделить более миллиарда рублей

На восстановление разрушенной Митридатской лестницы в Керчи обещают выделить 1 млрд 200 млн рублей. О том, что такое решение принято, сообщил глава подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Аксенов 1 февраля на встрече с председателем Госкомитета по охране культурного наследия подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергеем Ефимовым.

Как сообщает пресс-служба Аксенова, Ефимов утверждает, что реализация мероприятий по реставрации объекта займет три года.

«В этом году будут выполнены проектно-реставрационные работы. На это выделено 200 млн рублей и по 500 млн рублей на последующие работы в 2018 и 2019 году», – сказал он.

При этом Аксенов потребовали «всю начатую работу довести до логического завершения», в том числе в части паспортизации и инвентаризации.

«Остальное – это план на выполнение противоаварийных работ. Мои предложения и пожелания такие: там, где есть угроза разрушения или утери объектов, необходимо проводить первоочередные противоаварийные работы», – сказал он.

15 сентября 2016 года Митридатскую лестницу посетили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Во время экскурсии по объекту Путин поручил его реконструировать.

О выделении 15 миллионов рублей на проведение реконструкции Митридатской лестницы российская администрация Керчи заявляла еще в июне 2016 года. По подсчетам проектировщиков, реставрация Митридатской лестницы в Керчи обойдется в 1,2 миллиарда рублей.

Большая Митридатская лестница – один из главных символов Керчи, пострадала от частичного обрушения в 2015 году. Арочный свод на одном из пролетов лестницы треснул по всей площади. В конце апреля 2015 года аварийный участок закрыли для туристов, оградив бетонными блоками с надписью «Проход запрещен».

Большая Митридатская лестница ведет на гору Митридат, где располагался античный город Пантикапей. Лестница насчитывает 436 ступеней, была построена в 1840 году. Проект лестницы был разработан итальянцем Александром Дигби, работавшим архитектором Керчи.

Малая (Константиновская) Митридатская лестница из местного ракушечника была построена в 1866 году на северном склоне горы Митридат.

Большая и Малая Митридатские лестницы служат не только для подъема на гору туристов и участников городских мероприятий, но и являются наиболее коротким путем к центральным улицам города для местных жителей, поскольку склоны горы Митридат – это жилая зона.