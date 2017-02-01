Аксенов назвал ситуацию с маршрутками в Симферополе «отвратительной»

Глава подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Аксенов раскритиковал работу перевозчиков и контролирующих из чиновников в Симферополе, назвав ситуацию с движением маршрутного такси в городе «отвратительной».

Как сообщил Аксенов на своей странице в Фейсбуке 1 февраля, комментируя прошедшее совещание с главами подконтрольных Кремлю администраций городов и районов Крыма, жители Симферополя жалуются, что им «приходится подолгу ждать общественный транспорт в холодную погоду и вечернее время суток».

«Невооруженным глазом видно, что никто из перевозчиков не собирается и не имеет желания выполнять свои обязанности. Как только подобные товарищи чувствуют, что контроль ослаблен, тут же садятся на шею и паразитируют на пассажирах, экономя деньги. Большой вопрос вызывает деятельность депутатского корпуса и исполнительной власти на местах. Перевозчики, получившие паспорта и подписавшие договоры на осуществление деятельности, не получают автоматическую индульгенцию. Если кто-то не хотел или не может перевозить людей, то он может написать соответствующее заявление», – говорится в сообщении.

Аксенов сообщил, что ждет от чиновников «шагов по стабилизации ситуации», и поручил собрать совещание с представителями компаний, которые занимаются перевозками.

В конце декабря 2016 года в подконтрольным Кремлю отделе Симферопольского ГИБДД рассказали об итогах проверки транспорта на улицах города, и отметили, что в результате проверки фиксировали правонарушения, связанные с допуском к эксплуатации пассажирского транспорта с техническими неисправностями, а также нарушения правил дорожного движения в целом, допускаемые водителями автобусов.