Радио Крым.Реалии: Обменяют ли США и Россия признание Косово на признание Крыма

В утреннем эфире Радио Крым.Реалии 2 февраля говорят о возможности признания США аннексии Крыма в обмен на признание Россией Косово. Один из наиболее уважаемых британских экспертов по России, бывший московский корреспондент газеты «Guardian» Мэри Дежевски заявила в статье в журнале «Tablet», что Россия может пойти на признание независимости Косово в рамках более широкого соглашения с Вашингтоном после победы Дональда Трампа. Негласно предполагается, что в ответ Вашингтон согласится с российским статусом Крыма.

Действительно ли возможна сделка между Путиным и Трампом и обменяют ли признание Крыма на признание Косово?

Все это ведущий Сергей Громенко обсуждает с доцентом Института международных отношений им. Т. Шевченко Максимом Каменецким.

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