В России отрицают обвинения Украины про обстрел самолета в Черном море

В штабе российского Черноморского флота отвергают обвинения в обстреле украинского самолета Ан-26. В штабе отмечают, что самолет «совершил два провокационных полета на низкой высоте» над оккупированными буровыми вышками в Черном море, сообщают российские информагентства.

«Все заявления украинской стороны о якобы обстреле самолета Ан-26 – абсолютная ложь. Во время второго захода украинского Ан-26, для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки, сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал 4 световых сигнала из «сигнального» пистолет», – цитирует российское агентство ТАСС сотрудника Черноморского флота России.

Российский «Интерфакс» цитирует представителя Черноморского флота России, который утверждает, что «инцидент произошел в среду утром между 11:30 и 12:00, когда украинский военно-транспортный самолет с бортовым номером 53 совершил провокационные действия вблизи российских буровых вышек».

1 февраля министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в Черном море обстреляли транспортный самолет Вооруженных сил Украины. По словам украинского министра, во время осуществления тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Россией буровых вышек, из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26.

Полторак утверждает, что в результате обстрела самолет получил повреждения. Экипаж при этом не пострадал.