Сенат США утвердил Рекса Тиллерсона на должности госсекретаря

Сенат США 1 февраля утвердил кандидатуру Рекса Тиллерсона на должности государственного секретаря. За него проголосовали 56 сенаторов, против – 43.

Тиллерсон стал 69-м главой Государственного департамента США. До этого он был руководителем нефтегазовой корпорации ExxonMobil.

13 декабря 2016 тогда еще избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Тиллерсона на пост главы американской дипломатии. До введения санкций против России его компания Exxon Mobil имела ряд совместных проектов с российской корпорацией «Роснефть», поэтому ограничительные меры нанесли ей большой ущерб.

Кандидатура Тиллерсона вызвала неоднозначные оценки экспертов из-за возможного конфликта интересов. Exxon Mobil неоднократно обвиняли в лоббировании ослабления санкций против России. Однако во время слушаний в Сенате Рекс Тиллерсон поддержал санкции и так называемый «закон Магнитского».