Президент Трамп проинформирован о ситуации на Донбассе – спикер

Президент США Дональд Трамп проинформирован о ситуации на Донбассе, сообщает пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Президента постоянно информируют о том, что происходит в Украине представители Совета национальной безопасности США, вся наша команда, которая занимается национальной безопасностью. В дальнейшем мы будем иметь сообщение на эту тему», – сказал Спайсер, которого цитирует «Голос Америки» 1 февраля, отвечая на вопрос журналистов, считает ли Трамп, что Россия испытывает его действиями в Украине.

31 января в Государственном департаменте США выразили обеспокоенность из-за резкого обострения ситуации на Донбассе и призвали к выполнению Минских договоренностей.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно высказывался за улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой, а также положительно отзывался о российском президенте Владимире Путине. Это вызвало беспокойство мирового сообщества.

В последнее время на Донбассе обострилась ситуация, в частности, от 29 января продолжаются ожесточенные бои неподалеку Авдеевки. Стороны конфликта обвинили друг друга в причинении этих боев, а также заявляют о жертвах среди мирного населения в результате обстрелов.

Вследствие многодневных обстрелов Авдеевка остается частично без электричества, в некоторых домах отсутствуют также вода и отопление, есть проблемы с мобильной связью. Группировка «ДНР» со своей стороны сообщала об обстрелах ряда населенных пунктов на неподконтрольной Украине территории. Сложная гуманитарная ситуация сложилась в оккупированной Ясиноватой, напротив Авдеевки по ту сторону линии фронта.