Украинская сторона будет продолжать полеты над Черным морем – ВМС

Украинская сторона отрицает любые нарушения во время полетов над Черным морем и заявляет, что полеты будут продолжены.

«Авиация ВМС Украины ничего не нарушала, поэтому полеты нашей, транспортной и другой морской авиации будут продолжены. Проводятся учения военно-морских сил Украины, задействованы морская авиация, морская пехота, корабли. Корректив в ход обучения внесено не будет, поэтому мы на своей земле, это наша морская экономическая зона», – заявил 1 февраля представитель военно-морских сил Украины Олег Чубук в эфире телеканала «112 Украина».

Он прокомментировал тот факт, что в районе Одесского газового месторождения экипаж обстрелянного украинского самолета Ан-26 обнаружил работу российской радиолокационной станции (РЛС) для наведения ракет.

«Сейчас проводится экспертиза, которая также будет доведена до общественности. Вообще она (РЛС – КР) используется для наведения ракет для противовоздушной обороны. Ну, там также и российские корабли находились буквально в районе вышек. Они практически постоянно находятся на так называемом «дежурстве», – отметил Чубук.

Между тем Министерство обороны России выразило протест украинскому атташе за «опасный облет украинским Ан-26 российских буровых вышек».

Ранее в среду в штабе российского Черноморского флота отвергли обвинения в обстреле украинского самолета Ан-26. В штабе российского флота отметили, что самолет совершил два провокационных полета на низкой высоте над оккупированными буровыми вышками в Черном море.

1 февраля министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в Черном море был обстрелян транспортный самолет Вооруженных сил Украины.

В результате обстрела самолет получил повреждения, экипаж не пострадал, добавил министр. По его словам, Ан-26 продолжил выполнение полетного задания.

Степан Полторак отметил, что экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме.

После возвращения самолета на аэродром при внешнем осмотре воздушного корабля обнаружено 3-сантиметровое пулевое отверстие – последствия обстрела самолета из стрелкового оружия, добавил министр обороны.

В 2014 году буровые установки и другое имущество украинской государственной компании «Черноморнефтегаз» было захвачено во время аннексии Крыма Россией.