В США призывают расследовать связи советника Трампа с Россией

Группа демократов из Палаты представителей США обратилась в Министерство обороны с просьбой провести расследование относительно того, не нарушал ли конституцию советник президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн, когда брал деньги от российского государственного телевидения RT.

Высокопоставленные демократы из шести комитетов Палаты представителей обнародовали 1 февраля открытое письмо.

Советник по нацбезопасности, бывший военный генерал, посетил в Москве торжества по случаю 10-летия RT в 2015 году, сидя за одним столом с президентом России Владимиром Путиным.

Майкл Флинн признал, что ему заплатили за присутствие на этом мероприятии, но отказался называть сумму.

В письме представителей Демократической партии говорится, что в прошлом Министерство обороны США вынесло решение, что конституционная норма против принятия подарков или платежей от иностранных государств касается и отставных офицеров.