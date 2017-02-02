Мининформ Крыма проведет конкурс на лучший материал по «борьбе с терроризмом»

Подконтрольное Кремлю Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма объявило о начале приема заявок на участие в «Открытом творческом конкурсе на лучшую публикацию, теле(радио)-сюжет в крымских средствах массовой информации на тему борьбы с терроризмом в России». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Организация конкурса связана с необходимостью предупреждения радикализации различных групп населения республики, прежде всего молодежи, и недопущения их вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность. Кроме того, целью конкурса является повышение мотивации средств массовой информации к освещению мероприятий, направленных на борьбу с терроризмом и противодействие идеологии терроризма», – говорится в сообщении.

По информации СМИ, конкурс проводится в трех номинациях: лучшая публикация в печатных СМИ, электронных, а также лучший теле(радио)-сюжет.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».