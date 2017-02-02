Порошенко планирует провести референдум по вступлению Украины в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью немецким средствам информации, что он планирует провести референдум с вопросом, следует ли Украине присоединяться к НАТО.

«Четыре года назад только 16% высказывались за вступление Украины в НАТО. Сейчас это 54%», – отметил Порошенко в интервью сети Funke Mediengruppe, опубликованном 2 февраля.

«Как президент, я руководствуюсь мнением моих людей, и я буду проводить референдум по вопросу о членстве в НАТО», – добавил президент Украины.

Он пообещал «сделать все возможное, чтобы добиться членства в альянсе», если люди проголосуют за это. По его словам, военные Украины будут соответствовать стандартам НАТО до 2020 года.

НАТО и Украина вели партнерство с начала 1990-х годов. В оборонном союзе это партнерство называют одним из «наиболее существенных». Однако любое продолжение сближения Украины с альянсом будет подстрекать напряженность в отношениях Киева и Брюсселя с Москвой.