Керчан призывают вступать в «народные дружины»

Подконтрольная Кремлю администрация города Керчь призывает местных жителей принять участие в создании «народной дружины» для обеспечения порядков в городе, сообщает пресс-служба администрации города.

«С целью оказания помощи органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам по защите жизни, здоровья, чести и достоинства жителей города, собственности, интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, совершаемых в общественных местах», – говорится в сообщении, опубликованном 2 февраля, на сайте городской администрации.

«Самооборона» Крыма появилась накануне оккупации полуострова и помогала российской аннексии. 11 июня 2014 года подконтрольный Кремлю крымский парламент узаконил эту организацию, приняв закон «О Народном ополчении – народной дружине республики Крым».

Власти Крыма безвозмездно передали «​самообороне»​ ряд зданий и помещений на полуострове.

Правозащитники не раз заявляли о причастности этого вооруженного формирования к ряду преступлений, большая часть из которых до сих пор в Крыму не раскрыта.