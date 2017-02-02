В НАТО отрицают, что переговоры с Киевом отложены

В НАТО отрицают отложение запланированных переговоров с Киевом. Об этом Радiо Свобода 2 февраля заявил официальный представитель альянса, пожелавший сохранить анонимность.

«Ни одна встреча ни с одной страной не была отменена. Мы будем продолжать обмениваться информацией и консультироваться, и сотрудничать с нашими соседями и партнерами по мере необходимости на основе постепенного и поэтапного подхода. НАТО признает и уважает интересы других стран по системам противоракетной обороны НАТО. В последние годы мы обсуждали вопрос ПРО с нашими партнерами и продолжаем взаимодействие по этому вопросу, ведь целью НАТО является, насколько это возможно, по поводу ПРО сохранять прозрачность, особенно, в период, когда мы повышаем нашу обороноспособность», – сказал он.

О том, что никаких планов по консультациям между Украиной и НАТО относительно системы натовской противоракетной обороны не было, Радiо Свобода подтвердил и исполняющий обязанности главы представительства Украины при НАТО Егор Божок.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в НАТО сообщило, что из-за политической чувствительности вопрос привлечения Украины к переговорам по ПРО и опасений чрезмерной реакции со стороны России представители Североатлантического альянса отложили запланированные переговоры с Киевом.

Также отмечалось, что некоторые дипломаты склонны считать, что осторожный подход к обсуждению ПРО с Украиной имеет смысл, если альянс хочет избежать дальнейшего подрыва отношений с Россией. Но другие союзники опасаются, что альянс рискует, проявляя нерешительность в помощи такому партнеру как Украина.