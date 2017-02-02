Кулеба: Совет Европы должен заставить Россию прекратить политику «тихого террора» в Крыму

Задача Совета Европы заключается в том, чтобы не допустить заставить Россию «прекратить политику тихого террора» в аннексированном Крыму, заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины 2 февраля, такое заявление Кулеба сделал, комментируя выступление представителя Украины на заседании Комитета министров Совета Европы делегация Украины 1 февраля, где шла речь о давлении на адвокатов и независимые СМСИ в Крыму.

«Для жителей оккупированного полуострова наличие адвокатов, готовых защищать их от репрессий, и доступ к свободным СМИ, является едва ли не последним осколками свободы и надеждой на справедливость. Поэтому для России критически важно лишить адвокатов и журналистов возможности честно выполнять свои функции в Крыму. И именно поэтому задача Совета Европы заключается в том, чтобы не допустить этого и заставить оккупанта прекратить его политику тихого террора», – сказал Дмитрий Кулеба.

На заседании Комитета министров Совета Европы делегация Украины 1 февраля проинформировала о давлении на адвокатов крымских татар в Крыму, как о «новом элементе системной репрессивной политики российской оккупационной администрации».

Украина также отметила, что Россия подавила свободу слова в Крыму и постоянно создает угрозы для безопасности журналистов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».