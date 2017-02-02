Для Конституции Крымскотатарской автономии нужны изменения законов Украины – Бариев

Фонд «Майдан иностранных дел» презентовал 1 февраля проект «Конституции Крымскотатарской Автономной Республики Украины». По словам члена Меджлиса крымскотатарского народа Эскендера Бариева, такая инициатива может быть хорошим шагом к началу экспертного и общественного обсуждения. Однако, по его мнению, разработке проекта документа должны предшествовать внесения изменений в ряд законов Украины.

«До того, как дойти до самой Конституции, важно учесть ряд законодательных актов, в которые нужно внести изменения. В частности, это закон об Автономной Республике Крым, нужно также продумать изменения в Конституцию Украины. Но в первую очередь, нужно принять закон о коренных народах», – сказал Бариев в комментарии Крым.Реалии 2 февраля.

Он уточнил, что главный упор в разработке проекта Конституции необходимо сделать «не на форме, а на содержании». Так, по мнению Бариева, в тексте документа необходимо зафиксировать «гарантии развития крымскотатарского народа». При этом в презентованном проекте таких гарантий не представлено, отметил он.

«Мы должны четко прописать, каким образом будут гарантированы права крымских татар и других народов. На мой взгляд, именно этого в данном тексте недостаточно. Но понятно, что команда «Майдана иностранных дел» сделала первый шаг и подняла вопрос. Первое впечатление – это текст, который не особо отличается от текста действующей Конституции, за исключением того, что появляется понятие Крымскотатарской Автономной Республики», – добавил член Меджлиса крымскотатарского народа.

Бариев указал, что на данном этапе необходимо объединять усилия экспертного сообщества для поддержания и развития идеи.

Проект Конституции Крымскотатарской Автономной Республики Украины фонда «Майдан иностранных дел» представили на закрытой встрече с участием, по информации фонда, украинских экспертов, представителей государственных органов власти, Меджлиса крымскотатарского народа.

Проект документа представлен на русском языке, включает 48 статей и пять разделов.

Автором проекта документа выступил эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Юрий Смелянский.

Представить свою позицию в комментарии для Крым.Реалии Смелянский отказался.

20 марта 2014 года Верховная Рада признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата.

Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.

22 сентября Верховная Рада рекомендовала президенту изменить статус Крыма в Конституции Украины, с территориальной на Крымскотатарскую национальную автономию.