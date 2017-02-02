США несколько смягчили санкции против ФСБ России

Министерство финансов США несколько ослабило санкции против российской ФСБ, что, по мнению некоторых специалистов, может помочь американским технологическим компаниям.

Директивой, опубликованной 2 февраля, отменяется часть введенных бывшим президентом США Бараком Обамой в конце прошлого года санкций против ФСБ России.

Гражданам США, компаниям и другим структурам запрещалось вступать в любые коммерческие отношения с ФСБ России. Теперь можно будет тратить ежегодно до 5000 долларов на приобретение в ФСБ России разрешений на ввоз программных продуктов и информационных технологий.

Сэм Катлер, специалист по вопросам санкций из нью-йоркской консультации Horizon Client Access, сказал Радiо Свобода, что такой шаг был сделан в первую очередь для помощи американским компаниям.

Президент США Дональд Трамп ранее на прошлой неделе заявил, что говорить об отмене санкций против России слишком рано, но он надеется на «прекрасные отношения» с Москвой.

Во время президентской кампании Трамп неоднократно заявлял о необходимости улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой, а также одобрительно высказывался в адрес президента России Владимира Путина, что вызвало беспокойство международного сообщества.

США, как и другие страны «Группы семи», и еще некоторые государства, а также Европейский союз, в несколько этапов, начиная с 2014 года, скоординированно ввели в связи с дестабилизацией Украины и агрессией России против нее в Крыму, а затем на Донбассе несколько пакетов санкций, в основном против российских физических и юридических лиц, атакже против лиц и институтов из рядов донбасских и крымских сепаратистов и представителей прежнего руководства Украины. Кроме того, санкции наложены и на некоторые целые отрасли экономики России.

В декабре, в последний месяц работы администрации президента Барака Обамы, США решили выслать из страны 35 российских дипломатов и ввести новые санкции из-за кибератаки во время президентской кампании, за которой, как полагают, стоит Москва.