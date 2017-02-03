В Крыму анонсируют проверки местных предприятий

В Крыму с 1 января 2018 года анонсируют плановые проверки местных предприятий. Об этом сообщает 2 февраля сайт «Крыминформ» со ссылкой на главу министерства промышленной политики подконтрольного Кремлю правительства Крыма Андрея Васюты.

Он напомнил, что в Крыму действует мораторий на проведение проверок предприятий.

«Это было сделано специально и продумано, чтобы облегчить жизнь предпринимателям при вхождении в российское законодательное поле. Чтобы дать возможность людям сосредоточиться на промышленной или предпринимательской деятельности и плавно подойти к новым нормам», – сказал Васюта.

Также сообщается, что крымская инспекция по труду начнет проводить проверки с 2018 года. Сейчас такие проверки проходят только по согласованию с российской прокуратурой Крыма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».