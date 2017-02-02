В России завершилось очередное заседание суда по делу против Навального

В России 2 февраля, в Ленинском суде Кирова, завершилось очередное заседание по делу «Кировлеса», по которому в хищении обвиняются оппозиционный политик Алексей Навальный и бизнесмен Петр Офицеров.

Как написала в «Твиттере» пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, судья заявил, что записан к врачу и допрос Офицерова продолжится в пятницу.

Ранее в четверг показания давал Навальный. Он назвал обвинение лживым и сфабрикованным и выразил возмущение тем, что прокуроры ничего не спрашивают о якобы похищенных при его участии деньгах.

​Российский оппозиционер высказал мнение, что обвинительный приговор предопределен.

И Навальный, и Офицеров свою вину полностью отрицают и считают дело против них политически мотивированным.

В среду суд избрал в качестве меры пресечения для них подписку о невыезде.