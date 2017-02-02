Правозащитная организация Freedom House прокомментировала публикацию карты, на которой аннексированный Крым и Россия обозначены одним цветом, в то время как материковая часть Украины обозначена другим цветом на этой карте. Как сообщили в организации, Freedom House не оценивает территорию Крыма как часть России, а цвет на карте показывает состояние свобод в стране или на определенной территории.

«Если Вас, как и многих неравнодушных, беспокоит вопрос: «Почему Крым обозначен фиолетовым цветом, а остальная Украина – желтым?», то Freedom House имеет для Вас объяснение. Цвет на карте показывает состояние свобод в стране или на определенной территории. В частности, если страна/территория является «Свободной (1,0-2,5 баллов)», – она обозначена зеленым цветом. Если есть «Частично свободной (3,0 -5,0 баллов)», обозначена желтым цветом. Если же есть «несвободных (5,5-7,0 баллов)» – фиолетовым», – говорится в сообщении, опубликованном 2 февраля на странице правозащитной организации в «Фейсбуке».

Как отмечают в Freedom House, в новом отчете «Свобода в мире 2017», Украина имеет индекс 3.0 в рейтинге свобод, в то время как ситуация с уровнем политических прав и гражданских свобод в аннексированном Крыму «намного хуже».

«Крым имеет рейтинг 6.5, к сожалению. Поэтому они обозначены разными цветами», – пояснили в Freedom House.

Правозащитная организация Freedom House 31 января опубликовала свой доклад «Свобода в мире», в которой уровень свободы на территории аннексированного Крыма уже второй год подряд признан «хуже и ниже», чем в соседней России.

Freedom House является старейшей неправительственной организацией в Соединенных Штатах Америки. Они видят свою миссию в распространении и защите демократии и свободы по всему миру. Также убеждены, что свобода возможна только в условиях демократических политических систем, в которых власть подотчетна своему народу, где царит верховенство права, и где гарантированы свобода выражения мнения, собраний и вероисповедания.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».