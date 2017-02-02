Миссия США при ОБСЕ призвала Россию «прекратить агрессию на Донбассе и оккупацию Крыма»

Временный поверенный США при ОБСЕ Кейт Бернс, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 2 февраля, осудила российскую Агрессию на Донбассе и незаконную аннексию Крыма. Об этом сообщается на сайте миссии США при ОБСЕ 2 февраля.

«Позиция Соединенных Штатов – позиция, которая согласовывается с Вашингтоном, – это поддержка полного осуществления Минских соглашений. Это включает в себя продолжение призывов к России раз и навсегда прекратить свои агрессивные действия в восточной части Украины... Она также включает в себя наше осуждение оккупации и попытки аннексии Крыма, и наш призыв к России прекратить оккупацию и вернуться полный контроль над полуостровом Украине», – заявила Кейт Бернс.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».