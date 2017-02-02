США обеспокоены задержаниями адвокатов в Крыму и призывают сохранять санкции по России – Кейт Бернс

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавним увеличением политически мотивированных задержаний и арестов юристов и правозащитников в аннексированном Россией Крыму, заявила временный поверенный США при ОБСЕ Кейт Бернс в Вене 2 февраля

Бернс напомнила о задержании 25 января адвоката Николая Полозова, отметив, что это задержание было призвано помешать ему представлять в суде заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.

Также временный поверенный США при ОБСЕ напомнила о задержании в Крыму 26 февраля адвоката Эмиля Курбединова и крымскотатарского активиста Сейрана Салиева.

«Это подавление, подкрепленное присутствием российских вооруженных сил, направлено против тех, кто осмеливается выступать против российской оккупации», – заявила Кейт Бернс.

«Крым остается неотъемлемой частью Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы призываем все государства-участники ОБСЕ осудить оккупацию и попытку аннексии Крыма. Связанные с Крымом санкции будут оставаться, пока Россия не прекратит оккупацию и не вернет полный контроль над полуостровом Украине», – отметила временный поверенный США при ОБСЕ.

Кейт Бернс также призвала европейских партнеров сохранять санкции против России до полного выполнения обязательств этой страной Минских договоренностей.

25 января на выходе из гостиницы в Симферополе был задержан московский адвокат Николай Полозов. Его доставили на допрос в качестве свидетеля. На следующий день был задержан, а к вечеру арестован на 10 суток адвокат Эмиль Курбединов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».