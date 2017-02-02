В Крыму проверяют действия силовиков, допрашивавших работников в парке «Тайган»

В крымском сафари-парке «Тайган» сотрудники внутренней безопасности российской полиции опрашивают работников парка в связи с их жалобой на неправомерные действиях белогорских полицейских при проведении допроса в ночь на 28 января. Об этом Крым.Реалии 2 февраля сообщила секретарь общественного объединения «Крымский антикоррупционный фронт «Тайган» Галина Ломакина.

Ранее сотрудники сафари-парка направили жалобу в «Крымский антикоррупционный фронт «Тайган». В свою очередь, общественники отправили три обращения в официальные инстанции.

«Письменного ответа на наши письма пока нет, да и рановато, но по факту превышения полномочий со стороны сотрудников полиции на этой неделе опрашивают работников «Тайгана». Все подтверждают, что действия правоохранителей во время допросов были неправомерными. Также получила уведомление из прокуратуры, что они со своей стороны проведут проверку действий полиции при допросе работников парка», – прокомментировала ситуацию Крым.Реалии общественница Галина Ломакина.

Накануне на неправомерные действия российских силовиков жаловался сотрудник сафари-парка, гражданин Казахстана Виктор Парфененко. По его словам, полицейские пытали его во время допроса.

«Со стороны полиции пока дальнейших инцидентов не последовало. Надеюсь, что и не последует», – сообщил Крым.Реалии владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков.

23 января российская полиция Белогорского райотдела Крыма сообщила, что на территории учреждения было обнаружено тело 29-летнего мужчины с телесными повреждениями. От укусов животных и заражения крови в парке львов «Тайган» скончался 29-летний волонтер-разнорабочий Максим Яковлев.

Администрация парка утверждает, что пострадавшего покусали собаки за пределами учреждения, и он отказался от прохождения лечения. Родственники погибшего не верят в эту версию и предполагают, что Максим стал жертвой нападения питомцев «Тайгана».

В ночь на 28 января в парке львов «Тайган» российские правоохранители провели обыски во всех помещениях, осматривали вольеры с животными, провели допросы сотрудников парка. По словам сотрудников парка, на некоторых из них оказывалось психологическое и физическое насилие.