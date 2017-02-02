Климкин о карте с Крымом организации Freedom House: «надо менять методологию»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 2 февраля прокомментировал карту, опубликованную правозащитной организацией Freedom House, на которой аннексированный Крым и Россия обозначены одним цветом, в то время как материковая часть Украины обозначена другим цветом на этой карте.

«Забрать Крым от Украины – это то же, что забрать Freedom у House. В эпоху перемен надо менять методологию, а не международное право», – написал в своем «Твиттере» украинский министр иностранных дел.

Он добавил, что намерен обсудить эту ситуацию с руководством правозащитной организации.

Правозащитная организация Freedom House 2 февраля прокомментировала публикацию карты, на которой аннексированный Крым и Россия обозначены одним цветом, в то время как материковая часть Украины обозначена другим цветом. Как сообщили в организации, Freedom House не оценивает территорию Крыма как часть России, а цвет на карте показывает состояние свобод в стране или на определенной территории.

Как отмечают в Freedom House, в новом отчете «Свобода в мире 2017», Украина имеет индекс 3.0 в рейтинге свобод, в то время как ситуация с уровнем политических прав и гражданских свобод в аннексированном Крыму «намного хуже».

«Крым имеет рейтинг 6.5, к сожалению. Поэтому они обозначены разными цветами», – пояснили в Freedom House.

Freedom House является старейшей неправительственной организацией в Соединенных Штатах Америки. Они видят свою миссию в распространении и защите демократии и свободы по всему миру. Также убеждены, что свобода возможна только в условиях демократических политических систем, в которых власть подотчетна своему народу, где царит верховенство права, и где гарантированы свобода выражения мнения, собраний и вероисповедания.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».