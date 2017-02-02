В Белом доме отрицают смягчение санкций против ФСБ России

В Белом доме отрицают смягчение санкций США против ФСБ России и называют это «уточнением».

«Мы не ослабляли санкций. По Министерству финансов, насколько я понимаю, это обычная практика, когда после введения санкций смотрят, есть ли необходимость для выделения отраслей, продуктов и услуг», – заявил 2 февраля представитель Белого дома Шон Спайсер.

«Насколько я понимаю, это обычная процедура, которую Минфин проводит часто, когда вводятся санкции», – отметил он.

В четверг стало известно, что Министерство финансов США несколько ослабило санкции против российской ФСБ, что, по мнению некоторых специалистов, может помочь американским технологическим компаниям.

Директивой, опубликованной 2 февраля, отменяется часть введенных бывшим президентом США Бараком Обамой в конце прошлого года ограничений против ФСБ.

Гражданам США, компаниям и другим структурам запрещалось вступать в любые коммерческие отношения с ФСБ России. Теперь можно будет тратить ежегодно до 5000 долларов на приобретение в ФСБ России разрешений на ввоз программных продуктов и информационных технологий.

Президент США Дональд Трамп ранее на прошлой неделе заявил, что говорить об отмене санкций против России слишком рано, но он надеется на «прекрасные отношения» с Москвой.

Во время президентской кампании Трамп неоднократно заявлял о необходимости улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой, а также одобрительно высказывался в адрес президента России Владимира Путина, что вызвало беспокойство международного сообщества.

США, как и другие страны «Группы семи», и еще некоторые государства, а также Европейский союз, в несколько этапов, начиная с 2014 года, скоординированно ввели в связи с дестабилизацией Украины и агрессией России против нее в Крыму, а затем на Донбассе несколько пакетов санкций, в основном против российских физических и юридических лиц, атакже против лиц и институтов из рядов донбасских и крымских сепаратистов и представителей прежнего руководства Украины. Кроме того, санкции наложены и на некоторые целые отрасли экономики России.

В декабре, в последний месяц работы администрации президента Барака Обамы, США решили выслать из страны 35 российских дипломатов и ввести новые санкции из-за кибератаки во время президентской кампании, за которой, как полагают, стоит Москва.