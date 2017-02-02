Решений международного арбитража для защиты крымских активов недостаточно – юрист

Украине для защиты своих активов в аннексированном Россией Крыму недостаточно решений международного арбитража. Такое мнение 2 февраля в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказал юрист-международник Борис Бабин.

Так юрист прокомментировал обстрел 1 февраля украинского военно-транспортного самолета Ан-26 над Черным морем с захваченных Россией буровых вышек.

«Были какие-то правовые мероприятия, но их недостаточно для того, чтобы отстоять наши интересы в современном мире. Если мы будем просто размахивать решением арбитража, то мы ничего не добьемся. Если в один прекрасный момент на этих вышках (захваченных Россией буровых вышках в Черном море – КР), появятся какие-то патриотические люди, возьмут их под свой контроль, имея при этом параллельно решение международного арбитража, то это другой разговор. С нами воюют гибридной войной, очень странно апеллировать исключительно к международному праву», – подчеркнул Бабин.

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Между тем Министерство обороны России выразило протест украинскому атташе за «опасный облет украинским Ан-26 российских буровых вышек».

Ранее в среду в штабе российского Черноморского флота отвергли обвинения в обстреле украинского самолета Ан-26. В штабе российского флота отметили, что самолет совершил два провокационных полета на низкой высоте над буровыми вышками в Черном море.

1 февраля министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в Черном море был обстрелян транспортный самолет Вооруженных сил Украины.

В результате обстрела самолет получил повреждения, экипаж не пострадал, добавил министр. По его словам, Ан-26 продолжил выполнение полетного задания.

Степан Полторак отметил, что экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме.

В 2014 году буровые установки и другое имущество украинской государственной компании «Черноморнефтегаз» были захвачены во время аннексии Крыма Россией.