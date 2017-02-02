Сенатор Маккейн призвал президента Трампа дать Украине летальное оружие

Сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн призвал президента США Дональда Трампа предоставить Украине летальное оружие.

В открытом письме Трампу, опубликованном 2 февраля, Маккейн обвинил Россию и поддерживаемых ею сепаратистов в обострении конфликта на Донбассе.

«Жесткая кампания Владимира Путина по дестабилизации и расчленению суверенной страны, Украины, не остановится, пока он не встретит сильного и решительного ответа. Учитывая последние атаки России, а также перспективу новой агрессии в отношении Украины, я призываю Вас воспользоваться полномочиями, предоставленными Вам Законом о национальной обороне на 2017 год, и предоставить Украине оборонительное летальное оружие для защиты ее территории он нового насилия России и ее сепаратистских марионеток», –говорится в письме Маккейна.

«Пока Россия продолжает оккупацию Крыма и дестабилизацию Украины, прошу Вас сохранять нынешние санкции против России», – отметил Джон Маккейн.

США поставляют Украине военное обмундирование и некоторые виды оборудования. Американские инструкторы также проводят обучение бойцов украинской Национальной гвардии. Но администрация Барака Обамы отказывалась предоставить Украине летальное оружие.

Ситуация на Донбассе обострилась утром 29 января. Боевики, поддерживаемые Россией, начали штурм в районе Авдеевской промзоны. Стороны конфликта обвиняют в обстрелах друг друга.

Джон Маккейн, заядлый критик Путина, называл российского президента «убийцей и бандитом, который пытается подорвать интересы национальной безопасности Америки».

Москва систематически обвиняет Маккейна в разжигании антироссийских настроений.

Заявление Дональда Трампа о желании улучшить отношения с Россией раскритиковали как демократы, так и республиканцы в Конгрессе США.