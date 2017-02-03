Радио Крым.Реалии: Как Россия «выбивает» украинские кредиты из крымчан

В утреннем эфире Радио Крым.Реалии 3 февраля говорят о долгах крымчан перед украинскими банками. Служба приставов по требованию крымского Фонда защиты вкладчиков арестовывает имущество крымчан за невыплату кредитов, взятых в украинских банках. Сообщается также об арестах имущества у тех, кто не смог доказать погашение долга. Имеет ли право Фонд защиты вкладчиков взимать с крымчан долги перед украинскими банками? Как могут обезопасить себя крымчане, не погасившие задолженность?

На эти вопросы ответят управляющий партнер юридической компании «Касьяненко и Партнеры», специалист в области банковского законодательства Дмитрий Касьяненко, советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, специалист по кредитным спорам, юрист антиколлекторского агентства «ОФИР» в Москве Данила Михалищев. Ведущий – Максим Кошелев.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

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