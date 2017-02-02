На заседании СБ ООН представитель США осудил агрессию России и аннексию Крыма

Совет Безопасности ООН вечером 2 февраля собрался на срочное заседание, чтобы обсудить ситуацию в украинской Авдеевке.

Представительница США в ООН Никки Хейли осудила действия России и выразила поддержку Вашингтона украинскому народу, который «страдает от российской оккупации и интервенции». Об этом она заявила 2 февраля на заседании Совета безопасности ООН, где обсуждается ситуация на востоке Украины.

Хейли выразила сожаление по поводу того, что на своем первом заседании вынуждена, как и ее предшественники, выступать с осуждением действий России. Представитель США также отметила, что часть территории Украины остается под российской оккупацией и санкции против России останутся в силе, пока Крым не будет возвращен Украине.

Заседание Совета Безопасности ООН было созвано по инициативе Украины в связи с обострением ситуации на Донбассе.

Двое военнослужащих погибли, 10 были ранены на востоке страны за последние сутки. Тяжелые бои между правительственными войсками и поддерживаемыми Россией боевиками идут уже пятый день. Украинские представители сообщали о гибели восьми военнослужащих за последние несколько дней, это самые большие потери за последние недели.

Сообщают также о потерях среди гражданских и боевиков.

Стороны возлагают вину друг на друга за вспышку боев вокруг Авдеевки, которую контролирует власть Украины. Обстрелы оставили многих людей без электричества, водоснабжения и отопления при очень низких температурах. 2 февраля, водоснабжение и отопление в Авдеевке было частично восстановлено.