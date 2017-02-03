Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявляет, что эскалация конфликта на Донбассе и искусственное создание гуманитарной катастрофы являются военными преступлениями, доказательства которого Киев планирует подать в Международный суд.

«Это первый, но важный шаг, чтобы привлечь Россию к ответственности за нарушение устава ООН и международного права», – заявил Ельченко 2 февраля на заседании Совета безопасности ООН, где обсуждали ситуацию на востоке Украины.

Вопреки призывам о прекращении огня и отвода тяжелого вооружения, обстрелы Авдеевки продолжаются, добавил он. Как следствие, в Авдеевке без воды, электричества и отопления остаются 16 000 человек, среди них две тысячи детей.

«Только представьте: две тысячи детей при 18 градусах мороза. Украинские чрезвычайные службы готовы эвакуировать людей из Авдеевки. Многочисленные попытки украинских служб отремонтировать поврежденную инфраструктуру блокировались», – отметил Ельченко.

Также Ельченко показал представителю России Виталию Чуркину фото погибшего украинского военного Андрея Кызыла.

Во время своего выступления в Совете безопасности ООН, Чуркин в эскалации ситуации на Донбассе обвинил Украину.

К вечеру 2 февраля ситуация в Авдеевке обострилась. Боевики, по сообщению Донецкой областной военно-гражданской администрации, обстреляли школу и стадион в центре города.

Ситуация на Донбассе обострилась от 29 января, продолжаются ожесточенные бои неподалеку Авдеевки. Стороны конфликта обвинили друг друга в причинении этих боев, а также заявляют о жертвах среди мирного населения в результате обстрелов. Из-за обстрелов Авдеевка остается частично без электричества, в некоторых домах отсутствуют также вода и отопление, есть проблемы с мобильной связью.