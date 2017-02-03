Украинка Оксана Лынив стала главным дирижером австрийской Оперы Граца

Украинский дирижер Оксана Лынив назначена главным дирижером австрийской Оперы Граца и филармонического оркестра этого же австрийского города. Об этом сообщает пресс-служба австрийского театра.

Украинка Оксана Лынив, которая родилась на Львовщине, входит в тройку лучших женщин-дирижеров мира. Выступает на сценах известных мировых театров. В 2004 году Лынив стала финалисткой Международного дирижерского конкурса имени Густава Малера в Германии. С этой победы и началась ее успешная карьера.

Ожидается, что Лынив станет первой в истории женщиной, украинкой, которая поставит Вагнера «Летучий голландец» в Гранд театре «Лисеу» в Барселоне. Также у Лынив будет постановка Рихарда Штрауса в Баварской государственной опере.

Дирижеру принадлежит идея создать во Львове фестиваль «LvivMozArt».

Ранее сообщалось, что на большом концерте юной пианистки из Крыма Христины Михайличенко 18 декабря в Киеве будет дирижировать мировая звезда Оксана Лынив.

Крымская пианистка Христина Михайличенко выступила с большим концертом в Национальной филармонии Украины в Киеве. В программе произведения Моцарта, Делиба и Грига.