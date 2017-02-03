ВСУ не стреляют по населенным пунктам – штаб

Украинская сторона отрицает информацию, что Вооруженные силы обстреливают населенные пункты.

«В связи с распространением отдельными Интернет-ресурсами информации о якобы проведенных украинскими войсками обстрелов города Донецк Пресс-центр штаба АТО заявляет: указанная информация не соответствует действительности и является спланированной провокацией. Вооруженные силы Украины не ведут артиллерийский огонь по населенным пунктам. Распространение таких слухов имеет только одну цель – вызвать панику среди жителей Донецка и посеять недоверие местного населения к Вооруженным силам Украины. Просим пользователей Интернета осторожно относиться к информации, которая носит ярко провокационный характер», – говорится в сообщении штаба АТО, опубликованном в ночь на 3 февраля.

Пользователи соцсетей сообщают о резком обострении ситуации и обстрелах в Донецке. По сообщению корреспондента проекта Радіо Свобода «Донбасс.Реалии», погиб гражданский.

Поддерживаемые Россией сепаратисты обвиняют в обстрелах украинских военных.

В группировке «ДНР» заявляют, что во время обстрелов со стороны украинских военных в Донецке ранены около 10 гражданских. Также, по информации донецких сепаратистов, в результате обстрелов в Калининском районе Донецка погибли двое гражданских.

Между тем украинская сторона сообщает об обстреле сепаратистами Авдеевки, в результате чего погибли по крайней мере 3 человека, 3 ранены.

В последнее время на Донбассе обострилась ситуация, в частности, от 29 января продолжаются ожесточенные бои неподалеку Авдеевки. Стороны конфликта обвинили друг друга в причинении этих боев, а также заявляют о жертвах среди мирного населения в результате обстрелов.