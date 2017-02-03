Посол России в ООН: крымский народ выразил свою волю на референдуме

Представитель России в ООН Виталий Чуркин в ответ на заявления своей американской коллеги Никки Хейли сказал, что «Крым – это народ, который сам выразил свою волю на референдуме». Об этом он заявил 2 февраля на заседании Совета безопасности ООН, где проходило обсуждение ситуации на востоке Украины.

«В этой связи нельзя не вспомнить, что в конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова: «Мы, народ». Народ Крым вполне определенно выразил свою волю на референдуме», – сказал Чуркин.

До этого представительница США в Организации объединенных наций Никки Хейли осудила действия России и выразила поддержку Вашингтона украинскому народу, который «страдает от российской оккупации и интервенции».

Хейли выразила сожаление по поводу того, что на своем первом заседании вынуждена, как и ее предшественники, выступать с осуждением действий России. Представитель США также отметила, что часть территории Украины остается под российской оккупацией и санкции против России останутся в силе, пока Крым не будет возвращен Украине.

Заседание Совета Безопасности ООН было созвано по инициативе Украины в связи с обострением ситуации на Донбассе.

В последнее время на Донбассе обострилась ситуация, в частности, от 29 января продолжаются ожесточенные бои неподалеку Авдеевки. Стороны конфликта обвинили друг друга в причинении этих боев, а также заявляют о жертвах среди мирного населения в результате обстрелов.