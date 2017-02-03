Мастер песочной анимации из Крыма создала фильм памяти Скрябина

Мастер песочной анимации из Крыма Ксения Симонова во вторую годовщину гибели украинского музыканта Андрея Кузьменко («Скрябин») представила видео, где нарисовала песком музыканта и эпизоды из его жизни. Об этом сообщает пресс-служба художницы.

Как рассказала Симонова, примерно за год до смерти музыканта, он предложил ей нарисовать песочный фильм на его песню «Мам». Но тогда это было не возможно из-за недостатка времени.

«Он мне всегда очень нравился как личность, как артист – о его добрых делах я знала от волонтеров, работавших с детками, больными раком в отделении онкогематологии в Симферополе. Еще он успел провести несколько концертов в помощь больным деткам Евпатории. То есть был волонтером и благотворителем, хотя этого никогда не афишировал», – сказала художница.

Ксения Симонова – мастер песочной анимации, победительница телеконкурса «Україна має талант-2009», финалистка российского телеконкурса «Минута славы-2010». В 2010 году получила звание «Заслуженный художник Автономной Республики Крым», в 2013 году – «Заслуженный деятель искусств Украины».