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Мастер песочной анимации из Крыма создала фильм памяти Скрябина

Андрей Кузьменко

Андрей Кузьменко

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Мастер песочной анимации из Крыма Ксения Симонова во вторую годовщину гибели украинского музыканта Андрея Кузьменко («Скрябин») представила видео, где нарисовала песком музыканта и эпизоды из его жизни. Об этом сообщает пресс-служба художницы.

Как рассказала Симонова, примерно за год до смерти музыканта, он предложил ей нарисовать песочный фильм на его песню «Мам». Но тогда это было не возможно из-за недостатка времени.

«Он мне всегда очень нравился как личность, как артист – о его добрых делах я знала от волонтеров, работавших с детками, больными раком в отделении онкогематологии в Симферополе. Еще он успел провести несколько концертов в помощь больным деткам Евпатории. То есть был волонтером и благотворителем, хотя этого никогда не афишировал», – сказала художница.

Ксения Симонова – мастер песочной анимации, победительница телеконкурса «Україна має талант-2009», финалистка российского телеконкурса «Минута славы-2010». В 2010 году получила звание «Заслуженный художник Автономной Республики Крым», в 2013 году – «Заслуженный деятель искусств Украины».

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