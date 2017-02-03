Британский фотокорреспондент Кристофер Нанн получил ранение в Авдеевке

Британский фотокорреспондент Кристофер Нанн был ранен поздно вечером 2 февраля в результате обстрела в Авдеевке. Утром 3 февраля в Твиттере он опубликовал короткое сообщение «я жив», но не стал уточнять свое состояние.

«С травмой левого глаза его эвакуировали в 66-ой военный медицинский госпиталь, откуда после осмотра доставили в областную клиническую больницу имени Мечникова города Днепр для оказания квалифицированной медицинской помощи», – проинформировал ночью 3 февраля штаб украинской военной операции на Донбассе.

Как сообщил корреспондент Радіо Свобода с места событий, в Авдеевке вечером 2 февраля снаряды попали рядом с местной школой №2, вблизи которой также содержится пункт обогрева и оказания гуманитарной помощи.

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский указал, что в результате обстрела погибли по меньшей мере двое гражданских – женщина, которую не успели довезти до больницы, а также водитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, он скончался на месте. Был ранен также один из руководителей ГСЧС в Авдеевке Дмитрий Тритейкин, но как сообщил директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов, врачам удалось сохранить спасателю жизни. «Перевезли в 66-й госпиталь», – написал Магомедов в Фейсбуке.

В последнее время на Донбассе обострилась ситуация, в частности, от 29 января продолжаются ожесточенные бои неподалеку Авдеевки. Стороны конфликта обвинили друг друга в причинении этих боев, а также заявляют о жертвах среди мирного населения в результате обстрелов.