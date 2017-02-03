УФНС России: девять из десяти крымчан платят налоги добросовестно

Подавляющее большинство крымчан являются добросовестными налогоплательщиками. Об этом заявил руководитель УФНС России по аннексированному Крыму Роман Наздрачев в интервью «Крымской газете».

«Есть категория плательщиков, которые не хотят платить самостоятельно, но еще раз подчеркиваю – удельный вес их довольно незначительный. Девять человек из десяти являются добросовестными налогоплательщиками», – подчеркнул Наздрачев.

По его словам, в Крыму налоги обязаны платить и «простые граждане, которые получают доход от какого-нибудь вида деятельности», к примеру, от сдачи жилья. А налоговые декларации обязаны подавать физические лица, занимающиеся частной практикой, например, репетиторством.

Ранее крымский завод «Титан» обязали выплатить 49 млн рублей «экологического налога» по решению подконтрольного Кремлю суда Армянска.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».