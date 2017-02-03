В Крыму Фонд защиты вкладчиков действует слишком жестко – российский юрист

На аннексированном полуострове Федеральная служба приставов по требованию крымского Фонда защиты вкладчиков арестовывает недвижимое имущество крымских предпринимателей, до аннексии имевших кредиты в украинских банках. Выдвигая им претензии, судебные приставы ссылаются на некие судебные решения, которых никто не видел, следовательно, их действия не совсем «гуманны».

Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил юрист антиколлекторского агентства «ОФИР» в Москве Данила Михалищев.

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«Фонд защиты вкладчиков – это всего лишь посредник между новым правопреемником и заемщиком. Соответственно, новый правопреемник имеет только право по закону, через Фонд защиты вкладчиков добиваться погашения задолженности. Поэтому Фонд защиты вкладчиков действует не совсем гуманно, не совсем грамотно взаимодействует со службой судебных приставов», – сказал он.

В аннексированном Крыму Фонд защиты вкладчиков пытается взыскивать задолженность у заемщиков украинских банков, даже уже погасивших кредиты. Речь идет об аресте недвижимого имущества у субъектов предпринимательской деятельности. Арест производится Федеральной службой судебных приставов Республики Крым для обеспечения требований Фонда защиты вкладчиков к тем, кто имел в украинских банках кредиты. Предприниматели жалуются, что многие их них расплатились с украинскими банками еще до аннексии.

Обещания подконтрольных России крымских властей о том, что крымчанам не придется выплачивать долги по кредитам украинским банкам, и даже принятый подконтрольным Кремлю Госсоветом Крыма мораторий на выплату таких кредитов – не оправдались. Российский Фонд защиты вкладчиков определил список организаций, которые получили право взыскивать крымские долги по кредитам. По предварительной информации, им предстоит возвращать около 1 миллиарда рублей невыплаченных крымчанами финансовых обязательств.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».