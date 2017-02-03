Фигурант «дела Хизб ут-Тахрир» заявил отвод суду

В пятницу, 3 февраля, обвиняемый в участии в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир» Ремзи Меметов в ходе судебного заседания по апелляции на продление меры пресечения, заявил отвод подконтрольному Кремлю суду. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода на своей страннице в Фейсбуке.

«Один из фигурантов дела Хизб ут-Тахрир Ремзи Меметов заявил отвод суду за отказ в проведении мне фотосъемки во время прошлого заседания. Будьте, как Ремзи Меметов», – написал Наумлюк.

12 мая в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».