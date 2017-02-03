Погашать долги перед украинскими банками крымчанам нужно на материковой Украине – эксперт

Отдавая долги перед украинскими банками Фонду защиты вкладчиков в Крыму, крымчане могут остаться должниками на материковой части Украины. Это в первую очередь касается тех кредитных портфелей, по которым не было переуступки, например таких как в случае с ПриватБанком. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

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«Погасив свою задолженность по российскому законодательству, продолжают оставаться должниками по украинскому законодательству. И украинский банк может применять против них все те санкции, которые прописаны в украинском законодательстве. Включая исполнительную службу. Например, приезжая в Украину на своем автомобильном транспортном средстве, это транспортное средство может быть остановлено, арестовано. … Многие крымчане пользуются, например, украинскими заграничным паспортами для выезда за границу. И суд может запрещать им выезд за границу именно как гражданам Украины», – сказал он.

Жителям аннексированного Крыма перед тем как погашать кредиты, Алексей Кущ советует внимательно изучать документы и выяснить, была ли законной переуступка кредитных портфелей российским финансовым компаниям.

«Если это происходило без участия оккупированной территории, тогда в принципе, эти документы имеют право на дальнейшее рассмотрение. Если это происходило с участием оккупированных территорий (Крыма – КР), тогда все это может быть оспорено в суде», – подчеркнул он.

В аннексированном Крыму Фонд защиты вкладчиков пытается взыскивать задолженность у заемщиков украинских банков, даже уже погасивших кредиты. Речь идет об аресте недвижимого имущества у субъектов предпринимательской деятельности. Арест производится Федеральной службой судебных приставов Крыма для обеспечения требований Фонда защиты вкладчиков к тем, кто имел в украинских банках кредиты. Предприниматели жалуются, что многие их них расплатились с украинскими банками еще до аннексии.

Обещания подконтрольных России крымских властей о том, что крымчанам не придется выплачивать долги по кредитам украинским банкам, и даже принятый подконтрольным Кремлю Госсоветом Крыма мораторий на выплату таких кредитов – не оправдались. Российский Фонд защиты вкладчиков определил список организаций, которые получили право взыскивать крымские долги по кредитам. По предварительной информации, им предстоит возвращать около 1 миллиарда рублей невыплаченных крымчанами финансовых обязательств.