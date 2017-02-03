В Крыму заявляют о нехватке около тысячи медработников

Подконтрольный Кремлю директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Астанкин оценивает недоукомплектованность кадрового состава «скорой помощи» в одну тысячу человек. Об этом в пятницу, 3 февраля, Астанкин заявил в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Мы испытываем потребность в кадрах: как во врачах и фельдшерах, так и в младших медработниках. Из трех с половиной тысяч штатных единиц у нас укомплектовано чуть более двух с половиной тысяч. То есть нам не хватает около тысячи медработников. Мы ждем у нас специалистов, как из Крыма, так и из других регионов РФ», – сообщает Астанкин.

На сегодняшний день, добавил он, в структуре скорой медицинской помощи в Крыму трудится около 300 врачей, более 1100 фельдшеров, 290 средних медработников и более 700 водителей.

27 июля Сергей Астанкин заявил, что ремонт в здании Центра медицины катастроф и скорой медпомощи в Симферополе приостановили из-за финансовых проблем.

По его словам, в восстановлении нуждается целый этаж здания, куда после ремонта планируют перевести ряд структурных подразделений. Пока сотрудники вынуждены ютиться в помещениях, которые не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям.

Причину, по которой приостановлено финансирование, руководитель учреждения не назвал.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».