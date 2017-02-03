Позиция новой администрации США относительно Украины не изменилась – Яхно

Новая американская администрация Дональда Трампа, так же как и администрация предыдущего президента Барака Обамы, не признает аннексию Крыма и осуждает Россию за ее роль в вооруженном конфликте на Донбассе. Об этом в эфире Радіо Свобода сказала политический эксперт Олеся Яхно.

По ее словам, озвученная позиция нового посла США в ООН является очень важной, поскольку свидетельствует о поддержке Украины и опровергает «спекуляции» вокруг темы «компромиссов» нового президента США Дональда Трампа и руководства Российской Федерации в отношении Украины.

«Вчера мы услышали очень четкую позицию представительницы США, которая касается Донбасса, в частности, ситуации в Авдеевке. Мы услышали, что США солидарны с Украиной, считают недопустимым агрессию и поддержку Россией военных действий на Донбассе. Кроме того, США и в дальнейшем считают Крым украинским и санкции не будут сняты до того момента, пока Крым не вернется в Украину», – сказала Яхно.

2 февраля на заседании Совета безопасности ООН, где обсуждалась ситуация на востоке Украины, представитель США Никки Хейли осудила действия России и выразила поддержку Вашингтона украинскому народу, который «страдает от российской оккупации и интервенции». Она также отметила, что часть территории Украины остается под российской оккупацией и санкции против России останутся в силе, пока Крым не будет возвращен Украине.

Заседание Совета Безопасности ООН было созвано по инициативе Украины в связи с обострением ситуации на Донбассе.

В последнее время на Донбассе обострилась ситуация, в частности, от 29 января продолжаются ожесточенные бои неподалеку Авдеевки. Стороны конфликта обвинили друг друга в причинении этих боев, а также заявляют о жертвах среди мирного населения в результате обстрелов.