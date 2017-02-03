При перекачке воды в Керчь и Феодосию доходит лишь треть – Аксенов

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов заявляет, что при перекачке воды в Керчь и Феодосию в течение года доходит лишь 5 миллионов куб. воды из 15. Об этом Аксенов сообщил в ходе рабочей встречи с председателем государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорем Вайлем.

«Властями подаются данные о том, что реализуется только по пять миллионов кубометров. Остальные 10 млн кубометров распределились следующим образом: 5 млн кубометров составляют потери в связи с тем, что трубы не менялись на протяжении длительного времени, а еще 5 млн – это якобы технологические потери. С трудом понимаю, как могут быть технологические потери в таком объеме», – объяснил Аксенов.

Также Аксенов распорядился утвердить состав рабочей группы, которая займется выяснением причин потери воды до 6 февраля.

Подконтрольный Кремлю министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев утверждает, что от нехватки питьевой воды на полуострове страдает около 400 тысяч крымчан. По его словам, общий дефицит питьевой воды в Крыму составляет примерно 300 млн кубометров в сутки при потребности в 1,2 млрд кубометров.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.