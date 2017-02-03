Франция: солдат ранил мужчину, который пытался зайти в Лувр с ножом

Французские СМИ сообщают, что солдат ранил мужчину, вооруженного ножом, который пытался зайти в Лувр в Париже.

По сообщениям со ссылкой на источники в полиции говорится, что мужчина пытался зайти в подземный магазин при музее с чемоданом.

В полиции сообщили, что эвакуировали людей с территории музея. Министерство внутренних дел Франции заявило в Твиттере, что инцидент был «серьезным».

Представитель Лувра сообщила, что музей «закрыт в настоящее время», но не подтвердила информацию об эвакуации.

Новостное агентство Reuters сообщает, что полиция перекрыла доступ в музей.

Во Франции за последние два года произошла серия нападений, ответственность за которые возлагают на боевиков «Исламского государства».