Председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев выразил уверенность в том, что международная общественность уделяет недостаточно внимания ситуации обеспечения свободы слова в Украине и на ее оккупированных территориях. Об этом он заявил на международной конференции «Безопасность журналистов как обязательное условие для свободных СМИ: Свобода слова и общественный порядок», что проходит в Киеве 3 февраля.

«Международные организации практически не делают заявлений, практически не обращают внимание на оккупированные территории, что для меня является неприемлемым. Я считаю, что некоторые международные организации выборочно относятся к ситуации со свободой слова в Украине. В частности ситуация с Олегом Сенцовым – массово организации не делают заявлений для его освобождения. И после ареста и обвинений в адрес Романа Сущенко мы не получили должной реакции», – сказал Арьев.

По его мнению, причиной такой позиции в международном сообществе является нежелание портить дипломатические отношения с Россией.

«Я понимаю, что у них нет желания заедаться с Российской Федерацией, но это не значит, что мы должны молчать. Я буду стараться компенсировать этот пробел и требовать от мировой общественности и Российской Федерации навести порядок со свободой слова на тех временно оккупированных территориях за которые она, согласно международным актам, отвечает», – добавил представитель Украины в ПАСЕ.

Ему возразила представитель ОБСЕ по свободе прессы Дуня Миятович, которая напомнила о собственной деятельности, в том числе в отношении журналиста Николая Семены, который находится под российским следствием в Крыму по обвинению в «призывах к действиям, нарушающим территориальную целостность Российской Федерации».

«Я постоянно работаю в этом направлении, но такие дела быстро не делаются», – напомнила Миятович.

В свою очередь председатель Офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг указал, что его организация постоянно фиксирует факты ограничений в возможности работать журналистам на временно оккупированных территориях Украины и регистрируют ограничения доступа к определенным сайтам и ресурсам в Крыму.

Международная конференция «Безопасность журналистов как обязательное условие для свободных СМИ: Свобода слова и общественный порядок» проходит при поддержке представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, координатора проектов ОБСЕ в Украине, офиса Совета Европы в Украине, ЮНЕСКО и министерства иностранных дел Украины при участии центральных органов исполнительной власти Украины и Института массовой информации.

Начиная с 2014 года российские и подконтрольные им власти в Крыму оказывают давление на независимых журналистов, препятствуют работе независимых СМИ, инициируют уголовные дела против журналистов.

Украинские и международные правозащитные организации неоднократно просили предоставить доступ на полуостров международным наблюдателям.

Весной в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. Против автора Радіо Свобода Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Российское следствие запретило ему покидать полуостров.

Защита Николая Семены и правозащитники призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока не было.