Аксенов уволил главу Службы капстроительства Крыма

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов уволил Ивана Пойду с должности начальника Службы капитального строительства Крыма. Официальный указ размещен на сайте правительства Крыма.

«Освободить Пойду Ивана Ивановича от должности начальника Службы капитального строительства Республики Крым по соглашению сторон», – говорится в указе Аксенова от 3 февраля 2017 года.

29 декабря сообщалось, что назначенный Кремлем руководитель Службы капитального строительства Крыма Иван Пойда был отстранен от исполнения обязанностей на время проведения служебной проверки.

Пойда проработал руководителем Службы капстроительства менее полугода – он был назначен 13 июля 2016 года. Предыдущий руководитель ведомства Василий Недзельский проработал менее 3 месяцев.

До переезда в аннексированный Крым Пойда с декабря 2012 по декабрь 2015 года руководил департаментом эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны России.