ОБСЕ: обострение ситуации на Донбассе не было спонтанным

Заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявляет, что обострение ситуации на Донбассе у Авдеевки не было спонтанным.

«Эта эскалация возникла не спонтанно. Где-то определенные лица сознательно решили начать. Перед тем, как это все полностью выйдет из-под контроля, перед тем, как будет привлечено еще больше людей, чем еще больше жизней будет потеряно, еще больше домов будет разрушено, перед тем, как начнется настоящая гуманитарная и экологическая катастрофа, эти лица должны полностью изменить курс», – сказал Хуг.

Он выразил уверенность, что стороны конфликта способны обеспечить режим прекращения огня на Донбассе.

«Эта неделя показал нам, что те, кто принимает решения, должны начать делать разумный выбор, выбор, который принесет людям пользу, а не вред», – добавил он.

В последнее время на Донбассе обострилась ситуация, в частности, от 29 января продолжаются ожесточенные бои неподалеку Авдеевки. Стороны конфликта обвинили друг друга в причинении этих боев и сообщили о погибших и раненых, как среди бойцов, так и среди гражданских жителей.

Кроме этого, украинские военные и пророссийские боевики обвиняют друг друга в использовании запрещенного минскими соглашениями вооружения.

По данным первого заместителя начальника объединенного оперативного штаба Андрея Цветкова, в Донецкой области в результате обострения ситуации у Авдеевки от 29 января погибли 10 военных, 66 ранены.

Как заявляют боевики из группировки «ДНР», в результате обстрелов за неделю шесть мирных жителей погибли, еще 34 получили ранения.