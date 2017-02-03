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Адвокату Фейгину отдадут решение Верховного суда России по «делу Джемилева»

Адвокат Марк Фейгин

Адвокат Марк Фейгин

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Верховный суд России отдаст адвокату Марку Фейгину решение по жалобе адвоката на запрет на въезд в страну народному депутату Украины, лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву. Об этом сам адвокат сообщил в своем Твиттере.

В пятницу, 3 февраля, Марк Фейгин написал в соцсети, что ему уже полтора месяца не отдают решение российского Верховного суда по жалобе на запрет на въезд в Россию Джемилеву. По его мнению, в суде специально тянут сроки для того, чтобы лишить защиту возможности подать в ЕСПЧ.

Через некоторое время Фейгин сообщил, что ему пообещали выдать решение, и что он направляется в Московский городской суд за ним. Он также написал, что теперь данное дело пойдет в ЕСПЧ.

Ранее, в декабре, Фейгин сообщал, что Верховный суд России признал законным пятилетний запрет на въезд в страну народному депутату Украины, лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву.

Таким образом, суд отклонил жалобу адвоката Джемилева Марка Фейгина. Решение Московского горсуда о запрете на въезд для Джемилева вступило в законную силу.

В 2014 году российские правоохранители вручили Мустафе Джемилеву сообщение о запрете на въезд на аннексированный полуостров. Аналогичный пятилетний запрет на въезд в Крым выдали председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову.

В этом году российские власти Крыма запретили деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на территории аннексированного полуострова, обвинив организацию в экстремизме. США, Евросоюз, Украина и Турция осудили этот запрет.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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