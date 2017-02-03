В аннексированном Крыму зафиксирован 31 случай нарушений прав журналистов в 2016 году, при этом по всей территории Украины этот показатель выше лишь в Киевской области (62 случая). Не зафиксировано нарушений прав представителей средств массовой информации лишь в Кировоградской области.

Такие данные представила общественная организация «Институт массовой информации» в рамках конференции «Безопасность журналистов как обязательное условие для свободных СМИ: Свобода слова и общественный порядок», которая проходит в Киеве 3 февраля.

При этом заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил, что прокуратурой ведется ряд дел, связанных с препятствованием профессиональной деятельности журналистов на территории Крыма. На данный момент заведено 16 уголовных дел по факту совершения 21 правонарушения. Преимущественно такими делами занимается управление национальной полиции в Херсонской области, добавил он.

Согласно исследованию Института, всего на территории Украины зафиксировано 108 случаев препятствования работе журналиста, 40 фактов угроз и запугиваний, 30 – физического насилия над журналистами, в 30 случаях фиксировалось ограничение доступа к информации, 7 примеров проявления цензуры, одно убийство и 1 человек был выкраден. При этом общий показатель нарушения свободы слова и прав журналистов в 2016 году (264 случаев) меньше, нежели в 2015 году (310 случаев).

В рамках конференции журналисты не раз указывали на нежелание обращаться в правоохранительные органы Украины из-за недоверия и отсутствия результатов действий структур.

«Мы можем спросить себя – делает ли международная общественность достаточно, чтобы это было (обеспечение свободы слова и безопасности для журналистов в Украине – КР). Мы хорошо работаем, я говорю про все организации, начиная с моей и ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы. Нам удается красиво писать речи на бумаге, мы хорошо умеем принимать резолюции... но что происходит в поле?! Журналистов атакуют, арестовывают, под угрозой оказываются и члены их семей и все потому что они делают свою работу – это все реальность, в которой мы живем», – напомнила представитель ОБСЕ по свободе прессы Дуня Миятович, имея в виду не только Украину и ее оккупированные территории, но и нарушения в европейских странах.

Международная конференция «Безопасность журналистов как обязательное условие для свободных СМИ: Свобода слова и общественный порядок» проходит при поддержке представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, координатора проектов ОБСЕ в Украине, офиса Совета Европы в Украине, ЮНЕСКО и министерства иностранных дел Украины при участии центральных органов исполнительной власти Украины и Института массовой информации.

Начиная с 2014 года российские и подконтрольные им власти в Крыму оказывают давление на независимых журналистов, препятствуют работе независимых СМИ, инициируют уголовные дела против журналистов.

Украинские и международные правозащитные организации неоднократно просили предоставить доступ на полуостров международным наблюдателям.

Весной в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. Против автора Радіо Свобода Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Российское следствие запретило ему покидать полуостров.

Защита Николая Семены и правозащитники призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока не было.