В Крыму признали виновными в заказном убийстве троих мужчин и женщину, сообщает пресс-служба управления российского Следственного комитета по Крыму 3 февраля.

«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора Татьяне Петрусенко, Вадиму Крылову, Дмитрию Березанскому, Георгию Смолину… Следствием и судом установлено, что в июле 2014 года Петрусенко на почве неприязненных отношений со своим мужем решила совершить его убийство. Для этого сообщила своему знакомому Крылову о своих преступных намерениях, и обратилась к нему с просьбой оказать ей содействие в подыскании исполнителей убийства», – говорится в сообщении ведомства.

По информации следствия, вечером 20 августа 2014 года согласно «женщина, воспользовавшись тем, что ее муж находился в состоянии алкогольного опьянения, привезла его на место совершения преступления, где Смолин и Березанский совершили его убийство».

«С целью сокрытия следов преступления вывезли тело потерпевшего на территорию Симферопольского района, где, переместив его в заранее приготовленную яму, засыпали известью и залили водой, чтобы в случае обнаружения тела, его невозможно было опознать, после чего закопали. После совершенного преступления женщина передала исполнителям убийства денежные средства в сумме 20 тысяч долларов США», – отметили в ведомстве.

Обвиняемых признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму), ч. 4 ст. 33, ч. 5 ст. 33, п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК России (подстрекательство и пособничество в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, по найму).

Суд назначил Петрусенко наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Крылову, Березанскому и Смолину – 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, в пользу матери и дочери потерпевшего с осужденных взыскано 2 миллиона рублей, сообщается на сайте ведомства.