Родственники фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» ждут возвращения Курбединова к делу Сирука

Родственники фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Вадима Сирука надеются на то, что после освобождения адвокат Эмиль Курбединов продолжит работу над этим делом. Об этом 3 февраля в комментарии Крым.Реалии заявила жена Сирука Анна Богачева.

«Адвокат у Вадима – Эмиль Курбединов, который сейчас также находится под арестом. Из-за этого его сегодня не было в суде. Пришлось другими способами реализовывать свое право на защиту в виде другого адвоката. Мы надеемся, что Эмиль вернется, и будет защищать Вадима Сирука, потому что он начинал это дело и в курсе всех нюансов», – заявила Богачева.

Активист Ремзи Бекиров на своей странице в Фейсбуке написал, что 3 февраля вместо Эмиля Курбединова Вадима Сирука в суде защищал адвокат Ислям Велиляев.

Бекиров утвержает, что во время своего выступления в суде Вадим Сирук заявил, что расценивает арест Курбединова как попытку «закрыть рот всем, кто пытается объективно освещать события, кто высказывает правду в отношении событий происходящими в Крыму и защищает мусульман».

Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил «Вконтакте» перепост про митинг «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.

3 февраля 2017 года фигуранту ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Вадиму Сируку продлили арест до 8 апреля.

Фигуранты ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» находятся в тюрьме уже более полугода. Первых четверых обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Правозащитники считают арестованных ялтинцев политическими заключенными.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».