В России обвинение просит для оппозиционера Навального 5 лет условно и штраф

В России обвинение просит приговорить оппозиционера Алексея Навального к пяти годам лишения свободы условно и 500 тысячам рублей штрафа по делу «Кировлеса». Для бизнесмена Петра Офицерова прокурор запросил четыре года условно и такой же штраф. Об этом 3 февраля сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда в Кирове.

Позиция стороны обвинения практически полностью повторяет первый процесс по делу «Кировлеса» в 2013 году.

Прения сторон прошли в пятницу 3 февраля. Судья пообещал, что будет стараться завершить рассмотрение в этот день. Навальный намерен покинуть Киров, чтобы в субботу принять участие в открытии своего предвыборного штаба в Петербурге.

Оппозиционер ранее выразил уверенность, что обвинительный приговор в отношении него и Петра Офицерова предопределен.

В 2013 году Навальный и Офицеров были приговорены к условным срокам по обвинению в организации хищения 10 тысяч кубометров леса, что нанесло ущерб бюджету Кировской области в размере 16 миллионов рублей. Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 года Верховный суд России направил дело «Кировлеса» на новое рассмотрение.