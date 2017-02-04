Власти Севастополя грозят предпринимателям штрафами за невывоз мусора

Власти Севастополя обяжут предпринимателей, которые осуществляют торговлю на площади 50-летия СССР, самим вывозить мусор с территории. Об этом сообщает 3 февраля пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

Глава местного департамента городского хозяйства Андрей Чибисов назвал состояние площади «крайне неудовлетворительным» и отметил, что уборка прилегающей территории не проводилась «как минимум, с прошлого года».

«Убирать мусор на данной территории – задача предпринимателей, которые здесь работают. Они получают доходы от своей коммерческой деятельности и обязаны содержать территорию, которая вокруг них находится, в надлежащем порядке», – сказал Андрей Чибисов, и добавил, что в случае невыполнения предписаний коммерческим предприятиям грозит штраф до 250 тысяч рублей.

В ведомстве отметили, что департамент городского хозяйства в ближайшее время проведет плановые рейды по местам скопления торговых объектов.

Накануне предприниматели Севастополя заявляли, что местные власти не могут решить проблему вывоза мусора с площадки рядом с кинотеатром «Россия», куда в марте 2016 года переселили торговцев, ранее работавших на площади им. 50-летия СССР. По их словам, местные власти не предусмотрели сбор и своевременный вывоз отходов.

Ранее природоохранные структуры города признали, что оптовая и розничная торговля занимает одно из первых мест в структуре образования отходов. Вывоз и захоронение мусора – одна из главных проблем города, несанкционированное размещение отходов на территории Севастополя составляет более половины из выявленных природоохранных нарушений. Мусоросортировочного завода в городе нет. Единственный полигон отходов в Первомайской балке под Инкерманом работает неофициально и переполнен.